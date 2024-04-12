В Севастополе задержали туриста, справившего нужду на Вечный огонь

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Сотрудники полиции задержали 36-летнего приезжего, которые осквернил Вечный огонь на Мемориале героической обороны Севастополя. Об этом сообщила пресс-служба МВД региона.
Отмечается, что огонь был потушен из-за того, что неизвестный мужчина справил на него нужду. Выпившего злоумышленника задержали.
Преступник заявил, что не совершил бы подобного, будь он в трезвом состоянии. Собранные полицейскими материалы переданы в региональный главк СК для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.
Ранее сообщалось, что в Ленобласти мужчина прикурил сигарету от Вечного огня. По факту преступления в отношении нарушителя также возбудили уголовное дело. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Преступник заявил, что не совершил бы подобного, будь он в трезвом состоянии. Собранные полицейскими материалы переданы в региональный главк СК для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.
Ранее сообщалось, что в Ленобласти мужчина прикурил сигарету от Вечного огня. По факту преступления в отношении нарушителя также возбудили уголовное дело. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова