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В Подмосковье разыскивают мужчину, который массово обливает женщин кислотой

12 апреля 2024, 16:13
Фото: iStock/Oleg Elkov

Фото: iStock/Oleg Elkov

В подмосковном Монино полицейские зафиксировали несколько случаев нападения неизвестного мужчины на прохожих. Как сообщает Telegram-канал 112, преступник подходит к одиноким женщинам на улицах и обливает их кислотой.
Одна из жертв Анастасия рассказала, что когда она возвращалась домой и разговаривала по телефону, незнакомец молча подбежал к ней со спины и плеснул в лицо «чем-то очень едким», после чего скрылся. Девушка с ожогами лица и глаз была доставлена в больницу.

К 16-летней Татьяне преступник также подкрался сзади и плеснул неизвестной жидкостью. Вернувшись в квартиру, девушка осознала, что пострадала от кислоты. Химикаты прожгли одежду и попали на ногу.



В настоящее время преступника разыскивает полиция. Личность злоумышленника на сегодняшний день не установлена.

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#полиция
#дома
#девушка
#преступники
#маньяк
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В Петербурге трамвай наехал на пешеходов, несколько человек пострадали
12 апреля 2024, 16:58

Фото: iStock/Anton Deev

В Санкт-Петербурге трамвай влетел в толпу пешеходов, об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».
По информации СМИ, авария случилась в районе метро Приморская.

Предварительно, причиной случившегося стал отказ тормозов.
Несколько человек получили травмы, одна из пострадавших находится в тяжёлом состоянии.

Дополнительной информации о случившемся пока не сообщается.

Напомним, ранее в Челябинске трамвай отрезал ноги пешеходу. 44-летний мужчина переходил трамвайные пути на красный свет, в результате чего и угодил под колёса. Подробнее о случившемся читайте в материале «Радио 1».

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В Подмосковье разыскивают мужчину, который массово обливает женщин кислотой
#санкт-петербург
#трамвай
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Мужчина решил отомстить бывшей партнерше и ввел ртуть в ногу дочери
В Германии мужчина ввел в ногу годовалой дочери ртуть, чтобы отомстить ее матери
12 апреля 2024, 16:54

Фото: iStock/SB Arts Media

Мужчину из Германии приговорили к тюремному сроку из-за покушения на жизнь годовалой дочери, передает Associated Press.
Отмечается, что 30-летний житель города Шпринге решил отомстить экс-партнерше, которая бросила его вскоре после рождения их общего ребенка. В целях мести мужчина приобрел жидкую ртуть и ввел ее своей дочери в ногу.

По данным суда, мужчина был осведомлен, что ртуть не может сразу привести к летальному исходу и хотел причинить дочери максимальную боль, чтобы ее мать переживала. Спустя некоторое время после инъекции у девочки началось серьезное воспаление и сыпь.

Ртуть обнаружили случайно во время третьей операции, которую проводили из-за ухудшающегося состояния малышки. Суд приговорил отца к тринадцати годам тюрьмы.

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#подмосковье
#суд
#подросток
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#мужчина
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#германия
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В Севастополе задержали туриста, справившего нужду на Вечный огонь
12 апреля 2024, 15:53

Фото: iStock/Dzurag

Сотрудники полиции задержали 36-летнего приезжего, которые осквернил Вечный огонь на Мемориале героической обороны Севастополя. Об этом сообщила пресс-служба МВД региона.
Отмечается, что огонь был потушен из-за того, что неизвестный мужчина справил на него нужду. Выпившего злоумышленника задержали.

Преступник заявил, что не совершил бы подобного, будь он в трезвом состоянии. Собранные полицейскими материалы переданы в региональный главк СК для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что в Ленобласти мужчина прикурил сигарету от Вечного огня. По факту преступления в отношении нарушителя также возбудили уголовное дело. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#уголовное мужчина
#ск
#севастополь
#мемориал
#вечный огонь
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В Луховицах спасли провалившегося в колодец бобра
12 апреля 2024, 15:47

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Бобра, попавшего в канализационный колодец в деревне Головачёво городского округа Луховицы, освободили спасатели, сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
«С сообщением о попавшем в западню диком животном в единую службу экстренных вызовов «Система-112» обратились жители деревни Головачёво. Они пытались самостоятельно вытащить бобра с двухметровой глубины, но не сумели и обратились за помощью к спасателям», — говорится в сообщении.
Прибыв на место, спасатели накинули на бобра петлю из спасательной верёвки и аккуратно вытянули на поверхность. После спасения работники некоторое время наблюдали за бобром, чтобы удостовериться, что он не пострадал. Вскоре животное полностью пришло в себя и скрылось в ближайших кустах.

Жители деревни, ставшие свидетелями спасения бобра, поблагодарили работников Мособлпожспаса за чуткость.

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#луховицы
#бобры
#спасатели
#мособлпожспас
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В ДНР боевика «Азова»* приговорили к 28 годам за убийство жительницы Мариуполя
12 апреля 2024, 15:45

Фото: iStock/Thx4Stock

Верховный суд ДНР вынес приговор боевику «Азова»*, который убил мирную жительницу Мариуполя, об этом сообщает Следственный комитет в своём Telegram-канале.
Как удалось установить следствию, в марте 2022 года боевик украинского нацбатальона «Азов»* Алексей Жерновский находился на боевой позиции в жилом доме Мариуполя. К нему подошла горожанка, которая решила спрятаться в доме после полученного ранения. К украинскому боевику она обратилась за помощью.

Однако, Жерновский вывел женщины на веранду и трижды выстрелил в неё. Жительница Мариуполя скончалась на месте.

«Учитывая ранее назначенное Жерновскому наказание в виде 24 лет лишения свободы, суд назначил ему окончательное наказание в виде лишения свободы сроком на 28 лет», — сообщили в СК.

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#убийство
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В Ленобласти к 19 годам колонии приговорили убийцу двухлетнего сына
12 апреля 2024, 15:33

Фото: iStock/tiero

Ленинградский областной суд вынес приговор мужчине, который зарезал своего двухлетнего сына, об этом сообщили в прокуратуре по региону.
Как удалось установить следствию, в январе 2023 года 24-летний Александр Дробот поссорился со своей девушкой, матерью ребёнка, и, разозлившись, нанёс их двухлетнему сыну четыре удара ножом. Прибывшие на место происшествия медики смогли только констатировать смерть ребёнка.

«Суд с учетом позиции государственного обвинителя, особой тяжести и общественной опасности совершенного преступления приговорил 24-летнего Александра Дробота к 19 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и 1 году 6 месяцам ограничения свободы», — сообщили в прокуратуре Ленинградской области.

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#ленинградская область
#убийство
#суд
#ребёнок
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Шесть дней ели кокосы: в Тихом океане спасли моряков, выложивших листьями HELP
CBS: выложивших листьями слово HELP моряков спасли в Тихом океане
12 апреля 2024, 15:28

Фото: iStock/arquiplay77

Моряков эвакуировали с необитаемого острова в Тихом океане спустя шесть дней, сообщает телеканал CBS.
Как пишет канал, моряки-рыболовы не смогли выбраться с маленького атолле Пикелот, который является частью Федеративных Штатов Микронезии, из-за поломки лодки.

Моряков начали искать только спустя шесть дней — после обращения от родственников. К их поискам подключились береговая охрана и ВМС США.

По данным CBS, мужчины выложили на пляже пальмовыми листьями слово HELP, которое заметили с самолета береговой охраны. Добавляется, что они выжили только за счёт того, что ели кокосы. Сейчас их здоровью ничего не угрожает.

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#сша
#охрана
#поиски
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В Оренбурге проводится массовая эвакуация из-за ухудшения ситуации с паводками
Мэр Салмин: массовая эвакуация на фоне роста уровня воды объявлена в Оренбурге
12 апреля 2024, 14:30

Фото: iStock/Animaflora

Ситуация с паводками в Оренбурге критическая, проводится массовая эвакуация. Об этом сообщил мэр города Сергей Салмин.
Глава региона подчеркнул, что уровень воды в реке Урал поднялся до опасной отметки в 1143 сантиметра.

Он призвал жителей нескольких районов города срочно эвакуироваться, взяв с собой документы, лекарства, вещи первой необходимости.

Отмечается, что в городе звучит сирена.

Накануне, 11 апреля, сообщалось, что уровень воды в реке Урал достиг исторической отметки в 1092 сантиметра. Уже к двум часам ночи по мск он поднялся до 1115 сантиметров, о чём сообщала администрация Оренбургского района области.

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#оренбургская область
#паводок
#эвакуация
#жители
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Хозяином взорванного в Москве Toyota оказался бывший сотрудник СБУ Прозоров
12 апреля 2024, 14:15

Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов

Хозяином взорванного в Москве Toyota Land Cruiser Prado оказался бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров, об этом сообщает Telegram-канал 112 со ссылкой на источник.
Напомним, ранее стало известно, что на Коровинском шоссе на севере Москвы автомобиль взорвался при запуске двигателя.

Было известно, что водителя госпитализировали в травмами ног, однако, его личность не раскрывалась.

Помимо этого, РИА Новости сообщало, что правоохранители обнаружили на месте взрыва самодельной взрывное устройство.

Как пишет 112, хозяином иномарки оказался бывший сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров. Мужчина переехал в Россию и с 2014 года сотрудничает с российскими спецслужбами.

По поводу подрыва его машины возбуждено уголовное дело.

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#москва
#сбу
#взрыв
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