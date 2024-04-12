В Подмосковье разыскивают мужчину, который массово обливает женщин кислотой

Фото: iStock/Oleg Elkov
В подмосковном Монино полицейские зафиксировали несколько случаев нападения неизвестного мужчины на прохожих. Как сообщает Telegram-канал 112, преступник подходит к одиноким женщинам на улицах и обливает их кислотой.
Одна из жертв Анастасия рассказала, что когда она возвращалась домой и разговаривала по телефону, незнакомец молча подбежал к ней со спины и плеснул в лицо «чем-то очень едким», после чего скрылся. Девушка с ожогами лица и глаз была доставлена в больницу.
К 16-летней Татьяне преступник также подкрался сзади и плеснул неизвестной жидкостью. Вернувшись в квартиру, девушка осознала, что пострадала от кислоты. Химикаты прожгли одежду и попали на ногу.
В настоящее время преступника разыскивает полиция. Личность злоумышленника на сегодняшний день не установлена.
Читайте также:
В Калининграде две восьмиклассницы ушли из дома из-за запрета курить вейп
В Севастополе задержали туриста, справившего нужду на Вечный огонь
Неизвестный пырнул полицейского ножом в Уфе
К 16-летней Татьяне преступник также подкрался сзади и плеснул неизвестной жидкостью. Вернувшись в квартиру, девушка осознала, что пострадала от кислоты. Химикаты прожгли одежду и попали на ногу.
В настоящее время преступника разыскивает полиция. Личность злоумышленника на сегодняшний день не установлена.
Читайте также:
В Калининграде две восьмиклассницы ушли из дома из-за запрета курить вейп
В Севастополе задержали туриста, справившего нужду на Вечный огонь
Неизвестный пырнул полицейского ножом в Уфе
Екатерина Коршунова