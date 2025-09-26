Мужчина решил похвастаться пойманной ядовитой змеей в Индии и погиб
В Индии 24-летний Мохит из деревни Морана в штате Уттар-Прадеш погиб после того, как его укусила ядовитая змея. Об этом пишет Need To Know.
Молодой человек, известный умением ловить змей, 20 сентября пришёл поймать пресмыкающееся по просьбе соседа за 500 рупий (ок. 474 руб.). Пойманную голыми руками змею он посадил себе на шею и стал шутить перед соседями, которые снимали происходящее на телефоны.
Люди просили его скорее положить змею в пластиковый пакет, но через минуту рептилия извернулась и укусила Мохита в шею. Его доставили в больницу, но спасти не смогли. Полиция проводит проверку.
Ранее в Индии похожий случай произошёл с полицейским из штата Мадхья-Прадеш: он попытался сфотографироваться с ядовитой змеёй, которая вцепилась ему в руку, и тоже скончался.
