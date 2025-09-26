Мужчина решил похвастаться пойманной ядовитой змеей в Индии и погиб

26 сентября 2025, 18:42

NTK: в Индии змея убила поймавшего ее и решившего похвастаться мужчину

Фото: istockphoto/Lenorlux

В Индии 24-летний Мохит из деревни Морана в штате Уттар-Прадеш погиб после того, как его укусила ядовитая змея. Об этом пишет Need To Know.