Родственники жениха закрыли невесту в комнате с ядовитой змеёй ради приданого
В Индии родственники жениха заперли 25-летнюю невесту в комнате и выпустили туда ядовитую змею после того, как семья девушки отказалась предоставить дополнительное приданое. Об этом сообщает India Today.
Инцидент произошёл 18 сентября в городе Канпур. После состоявшейся свадьбы семья жениха потребовала у родных невесты дополнительные материальные дары. Получив отказ, родственники заперли девушку в комнате и подбросили к ней ядовитую рептилию. Змея укусила женщину, и её состояние резко ухудшилось.
Несмотря на это, помощь пострадавшей оказали только после вмешательства её сестры. Родственники жениха до последнего отказывались вызывать врачей. Девушку доставили в больницу, где ей провели необходимое лечение.
Местная полиция начала расследование и возбудила уголовное дело в отношении семи человек, включая свекровь и деверя пострадавшей. Всем им инкриминируются преступления, связанные с насилием в семье и вымогательством приданого.
Отметим, что практика приданого официально запрещена в Индии с 1961 года, однако в некоторых регионах, особенно в сельской местности, такие требования остаются широко распространёнными и нередко становятся причиной бытового насилия и трагедий.
Читайте также: