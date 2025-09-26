Родственники жениха закрыли невесту в комнате с ядовитой змеёй ради приданого

26 сентября 2025, 13:45

В Индии родственники жениха заперли невесту с ядовитой змеёй ради приданого

Фото: iStock/Alexeg84

В Индии родственники жениха заперли 25-летнюю невесту в комнате и выпустили туда ядовитую змею после того, как семья девушки отказалась предоставить дополнительное приданое. Об этом сообщает India Today.