Девушка бросила младенца умирать с камнями в заклеенном скотчем рту

25 сентября 2025, 21:33

В Индии девушка бросила младенца умирать с камнями во рту

В Индии девушка положила камни в рот младенцу и заклеила его скотчем, чтобы малыш не кричал и быстрее задохнулся. О страшной истории пишут местные СМИ.