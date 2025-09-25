Достижения.рф

Девушка бросила младенца умирать с камнями в заклеенном скотчем рту

Фото: iStock/globalmoments

В Индии девушка положила камни в рот младенцу и заклеила его скотчем, чтобы малыш не кричал и быстрее задохнулся. О страшной истории пишут местные СМИ.



Лежащего среди камней новорождённого заметил пастух, который успел спасти малыша.

Правоохранительные органы выяснили, что 20-дневного мальчика выбросила молодая местная жительница. Она родила его после изнасилования. От ребёнка она избавилась, чтобы не позорить семью.

Анастасия Чинкова

