В Японии мать хранила тело дочери в морозилке 20 лет
В Японии задержали 75‑летнюю женщину, которая около двадцати лет хранила в морозильной камере останки своей дочери. Об этом пишет газета The Straits Times.
Следователи обнаружили тело при обыске в доме в префектуре Ибараки (северо‑восток от Токио) во вторник, 23 сентября.
Задержанная представилась Кэйко Мори и заявила, что найденные останки — её дочь, родившаяся в 1975 году (если бы она жила, ей было бы 49–50 лет). Мори не пояснила, почему не похоронила ребёнка, но раскаялась.
Тело отправили на экспертизу для установления причины смерти. Женщину поместили под стражу по обвинению в ненадлежащем обращении с трупом.
