26 сентября 2025, 14:07

TST: В Японии мать хранила тело дочери в морозилке 20 лет, ее задержали

Фото: istockphoto/EyeEm Mobile GmbH

В Японии задержали 75‑летнюю женщину, которая около двадцати лет хранила в морозильной камере останки своей дочери. Об этом пишет газета The Straits Times.