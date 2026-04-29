Мужчина с молотком и газовым баллончиком напал на прохожих
В японском городе Фусса мужчина с молотком атаковал прохожих на улице, а после укрылся в своем доме и распылил газ в сторону полиции. Об этом пишет TBS.
Под удар попали дети. Среди раненых — двое школьников по 17 лет. Травмы получила мать подростков. Еще шесть полицейских пострадали после струи из перцового баллончика. По последним данным, число жертв нападения выросло до девяти. Нападавшему около 40 лет. После атаки он забаррикадировался внутри, но вскоре сумел скрыться.
Сейчас силовики ведут розыск. Следователи выясняют мотив. Жителей района просят соблюдать осторожность и сразу сообщать о подозрительных людях.
