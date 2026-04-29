В Астрахани 8 человек пострадали при столкновении маршрутки и легковой машины
В Астрахани утром после жесткой аварии с маршруткой и Hyundai травмы получили восемь человек, сообщили в УМВД России по Астраханской области. Об этом пишет РИА Новости.
ДТП случилось на улице Площадь Вокзальная, 19. По предварительной версии, водитель микроавтобуса выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и врезался в легковую машину. После удара маршрутное такси опрокинулось. Медпомощь понадобилась семи пассажирам и водителю иномарки.
Независимо от опыта вождения всем участникам движения важно строго соблюдать ПДД — не проезжать на красный сигнал, снижать скорость перед перекрестками, соблюдать дистанцию и быть особенно внимательными при перевозке людей. Пассажирам также рекомендуется держаться за поручни во время движения и не отвлекать водителя.
