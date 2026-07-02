Мужчина с ножницами кидался на людей в российском супермаркете

02 июля 2026, 18:30

В Петербурге пьяный мужчина нападал на посетителей супермаркета с ножницами

Фото: istockphoto/michnik101

В Санкт-Петербурге сотрудники Росгвардии задержали 52-летнего мужчину, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, размахивал ножницами и угрожал посетителям супермаркета. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по городу.