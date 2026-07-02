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Мужчина с ножницами кидался на людей в российском супермаркете

В Петербурге пьяный мужчина нападал на посетителей супермаркета с ножницами
Фото: istockphoto/michnik101

В Санкт-Петербурге сотрудники Росгвардии задержали 52-летнего мужчину, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, размахивал ножницами и угрожал посетителям супермаркета. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по городу.



Инцидент произошел 1 июля на Пролетарской улице. По данным ведомства, очевидцы сообщили патрульным, что в торговом зале магазина агрессивный мужчина бросается на покупателей и сотрудников, размахивая ножницами.

Прибывшие на место росгвардейцы выяснили, что к этому моменту персонал и один из посетителей уже смогли обезоружить нарушителя. Мужчину задержали, после чего доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Ножницы изъяли. По предварительной информации, в результате происшествия никто не пострадал.

Никита Кротов

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