Мужчина с ножницами кидался на людей в российском супермаркете
В Санкт-Петербурге сотрудники Росгвардии задержали 52-летнего мужчину, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, размахивал ножницами и угрожал посетителям супермаркета. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по городу.
Инцидент произошел 1 июля на Пролетарской улице. По данным ведомства, очевидцы сообщили патрульным, что в торговом зале магазина агрессивный мужчина бросается на покупателей и сотрудников, размахивая ножницами.
Прибывшие на место росгвардейцы выяснили, что к этому моменту персонал и один из посетителей уже смогли обезоружить нарушителя. Мужчину задержали, после чего доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
Ножницы изъяли. По предварительной информации, в результате происшествия никто не пострадал.
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