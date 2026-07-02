Столичные росгвардейцы задержали курьера с наркотиками в эклерах — видео

02 июля 2026, 13:01

Московские росгвардейцы задержали курьера с наркотиками в пирожных

Видео: ГУ Росгвардии по г. Москве

В Москве сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали мужчину, который пытался пронести на территорию медицинского учреждения наркотическое вещество, спрятав его в кондитерском изделии. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.