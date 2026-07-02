Столичные росгвардейцы задержали курьера с наркотиками в эклерах — видео
Видео: ГУ Росгвардии по г. Москве
В Москве сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали мужчину, который пытался пронести на территорию медицинского учреждения наркотическое вещество, спрятав его в кондитерском изделии. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Инцидент произошёл на востоке столицы. Во время патрулирования росгвардейцы получили сигнал тревоги из больницы, расположенной на Парковой улице. По прибытии сотрудники службы безопасности учреждения сообщили им о посетителе, пытавшемся передать выпечку с подозрительным содержимым.
На место вызвали следственно-оперативную группу. В ходе осмотра пакета с кондитерским изделием в присутствии понятых правоохранители обнаружили два полимерных свёртка с порошкообразным веществом.
Подозреваемого задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Согласно результатам проведённой экспертизы, в одном из свёртков находился мефедрон массой 5,96 грамма. По факту произошедшего проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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