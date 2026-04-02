Ребенок погиб в результате пожара в подмосковном Ступино
Жертвой пожара в частном доме в городе Ступино стал двухлетний ребенок. Об этом сообщила пресс‑служба ГУ МЧС России по Московской области.
В момент возгорания на втором этаже здания находилась женщина, а малыш был внизу. До прибытия пожарных очевидцы смогли помочь выбраться матери, однако несовершеннолетний остался внутри.
Прибывшие на место происшествия спасатели незамедлительно приступили к тушению огня и поиску людей в здании. В ходе ликвидации возгорания они обнаружили тело ребенка 2024 года рождения. По предварительной версии, причиной ЧП стал аварийный режим работы электросети.
Ранее в Тюменской области произошел пожар на складе реагентов горюче‑смазочных материалов. Огонь охватил 300 квадратных метров.
