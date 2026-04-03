Школу в Дагестане затопило из-за сильных дождей
Здание Адильотарской средней общеобразовательной школы в Хасавюртовском районе Республики Дагестан оказалось под водой после мощных проливных дождей. Об этом сообщил завхоз учебного заведения Убайдулла.
По словам сотрудника школы, последствия стихии оказались серьезными. Часть стен здания разбухла от влаги и теперь грозит обрушением. Это делает пребывание в образовательном учреждении, где недавно завершился капитальный ремонт, небезопасным. Убайдулла в беседе с РИА Новости с сожалением отметил, что вся мебель и новое оборудование, а также недавно установленные пластиковые окна получили серьезные повреждения.
На данный момент неизвестно, когда школьники смогут вернуться в родные классы. Как подчеркнул завхоз, на время ликвидации последствий наводнения учащиеся будут посещать школы в ближайших селах, которые меньше пострадали от стихии.
Напомним, неблагоприятная погода затронула и другие районы региона. Еще 28 марта в Махачкале ввели режим чрезвычайной ситуации из‑за ливней и сильного ветра. Кроме того, стало известно об обрушении железнодорожного моста в Хасавюрте.
Читайте также: