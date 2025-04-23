В Дербенте мужчина переехал полицейского и выстрелил в него

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В Дербенте правоохранители попытались остановить водителя, но тот переехал полицейского, а после открыл огонь по сотрудникам. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на дагестанское МВД.
Полицейские начали отстреливаться, применив табельное оружие.
Пострадавший правоохранитель госпитализирован в больницу. О его состоянии пока ничего не известно.
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«От полученных ранений злоумышленник скончался. В его автомобиле был обнаружен пистолет», — говорится в сообщении.
Пострадавший правоохранитель госпитализирован в больницу. О его состоянии пока ничего не известно.
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Иван Мусатов