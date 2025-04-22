В Москве мужчина выстрелил в ребенка из травматического пистолета

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На юге Москвы арестован мужчина, которые выстрелил из травматического пистолета в девочку 2013 года рождения. Об этом сообщает пресс-служба столичного ГУ МВД России.
«Прибывшими на место сотрудниками патрульно-постовой службы предварительно установлено, что девочка 2013 года рождения гуляла со своей мамой и собакой на улице Ереванская. В какой-то момент собака подбежала к прохожему, на что мужчина выстрелил из травматического пистолета в сторону животного, однако попал в руку девочке», — рассказали в ведомстве для ТАСС.
В результате происшествия девочку госпитализировали в больницу. Запущена проверка по факту случившегося. На данный момент известно, что мужчина попал в девочку случайно и хотел выстрелить в ее собаку. Животное побежало в сторону подозреваемого, из-за чего тот и достал оружие.
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