Россиянин в салоне автобуса совершил насильственные действия в отношении девушки
В Москве осудят мужчину за насильственные действия в отношении девушки. Об этом сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по городу, передает «Лента.ру».
По информации следствия, 25 февраля этого года в автобусе, следовавшем по Рябиновой улице, россиянин совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 23-летней девушки. Столичные следователи провели все необходимые мероприятия, которые полностью подтверждают вину подозреваемого.
Злоумышленника обвиняют по статье 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»). Его заключили под стражу. Дело передано в суд для дальнейшего рассмотрения.
