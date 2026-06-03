Мужчина с ножом напал на сотрудницу столичного МФЦ

03 июня 2026, 16:21

Фото: iStock/Fedorovekb

Посетитель центра государственных услуг напал с ножом на сотрудницу МФЦ на Борисовских прудах в районе Братеево. Об этом сообщили в пресс-службе офисов «Мои Документы» Москвы.





Отмечается, что руководитель центра госуслуг совместно с сотрудниками охраны задержали нападавшего и передали его прибывшим на место ЧП полицейским.





«Пострадавшая сотрудница МФЦ госпитализирована, ей оказывается необходимая медицинская помощь. Других пострадавших нет», — сообщает Москва 24.