Мужчина с ножом напал на сотрудницу столичного МФЦ
Посетитель центра государственных услуг напал с ножом на сотрудницу МФЦ на Борисовских прудах в районе Братеево. Об этом сообщили в пресс-службе офисов «Мои Документы» Москвы.
Отмечается, что руководитель центра госуслуг совместно с сотрудниками охраны задержали нападавшего и передали его прибывшим на место ЧП полицейским.
«Пострадавшая сотрудница МФЦ госпитализирована, ей оказывается необходимая медицинская помощь. Других пострадавших нет», — сообщает Москва 24.
После инцидента МФЦ временно прекратил прием граждан, поскольку там работают представители правоохранительных органов. По данным столичного управления МВД РФ, злоумышленника уже доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.