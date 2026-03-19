Мужчина с протезом ноги напал на бригаду скорой помощи в Новосибирской области
Инцидент произошел 15 марта в Искитиме Новосибирской области. Двое пьяных местных жителей устроили дебош возле машины скорой помощи.
По предварительным данным, злоумышленники предъявляли претензии медикам. Причем один из дебоширов обвинял врачей в том, что из-за них он лишился ноги. В ходе конфликта мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, нецензурно выражался в адрес фельдшеров и в какой-то момент нанес удар по стеклу автомобиля скорой помощи своим протезом, разбив его.
Напоследок злоумышленник заявил медикам, что «поедет сидеть», после чего предпринял попытку скрыться с места происшествия. Убегать от правосудия пришлось буквально на одной ноге — используя протез, которым он орудовал несколько минут назад.
Долго скрываться хулигану не пришлось: очевидцы и прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов оперативно задержали подозреваемого.
Обстоятельства произошедшего уточняются, решается вопрос о привлечении мужчины к ответственности за хулиганские действия в отношении работников скорой.
