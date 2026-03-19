В деле об убийстве предпринимательницы футболистом появился фигурант-подросток
В расследовании убийства 48-летней московской предпринимательницы выявлен ещё один участник схемы, действовавший под влиянием мошенников. Им оказался 17-летний футболист Кирилл Ч.
Как сообщает Telegram-канал Shot, на допросе подросток рассказал, что получил пакет с деньгами и драгоценностями от 22-летней Софьи недалеко от места преступления. После этого он передал его другому «курьеру» на детской площадке в том же дворе.
По словам фигуранта, с девушкой он ранее не был знаком — её внешность ему заранее описал «куратор». В момент передачи ценностей основной обвиняемый, Даниил Секач, находился в квартире.
Следствие считает, что подросток действовал в рамках мошеннической схемы, не осознавая всех обстоятельств преступления. Расследование продолжается, устанавливаются другие возможные участники.
