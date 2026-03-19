Подростков из Тулы осудят за убийство и создание экстремистского сообщества
В Туле завершено расследование уголовного дела в отношении четырех подростков, обвиняемых сразу по ряду тяжких и особо тяжких статей. Материалы направлены в суд, сообщили в Следственном комитете РФ.
По версии следствия, один из фигурантов создал праворадикальное экстремистское сообщество, в которое вошли его сверстники. Связь участники поддерживали через мессенджер, где публиковали видео своих преступлений.
На счету группы — не менее восьми преступлений. Среди них: хулиганство, разбой, похищение документов, причинение тяжкого вреда здоровью, насильственные действия сексуального характера и убийство.
Следствие установило, что летом 2024 года подростки избили мужчину, нанеся ему тяжкий вред здоровью, а затем напали на другого человека, похитив его вещи и паспорт. В сентябре они проникли в дом еще одного мужчины, жестоко избили и ограбили его — потерпевший скончался от полученных травм.
Кроме того, по делу проходили еще трое несовершеннолетних, однако они не достигли возраста уголовной ответственности, в связи с чем к ним применены профилактические меры. Следствие заявляет, что доказательств достаточно для рассмотрения дела в суде.
Читайте также: