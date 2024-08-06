Появились новые подробности столкновения «КамАЗа» с поездом под Волгоградом

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Водитель «КамАЗа» мог специально спровоцировать столкновение с составом под Волгоградом. Об этом пишет Telegram-канал Baza, ссылаясь на машинистов поезда. По словам одного из них, когда они увидели КамАЗ, до него было, приблизительно 800-900 метров.
«Машинист несколько раз подал сигнал предупреждения, но особо не придал значения происходящему, так как грузовик успевал остановиться», — сказано в публикации.
Однако на расстоянии 200 метров от состава водитель грузовика резко ускорился в то время, как проскочить уже было невозможно. Машинисты активировали экстренное торможение и покинули поезд.
Авария произошла 29 июля, состав следовал в Адлер из Казани, когда на переезд выехал грузовик.
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Никита Кротов