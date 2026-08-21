Мужчина сбил пенсионерку, а потом похитил ее на Камчатке
На Камчатке водитель внедорожника сбил женщину на пешеходном переходе, а затем против ее воли увез с места аварии. Об этом проинформировали в следственном управлении СК России по региону.
Во вторник, 11 августа, в полдень в городе Елизово произошел трагический инцидент. 33-летний водитель автомобиля Nissan Patrol сбил 61-летнюю женщину, которая переходила дорогу.
После этого он затащил пострадавшую в машину и уехал с места происшествия. Из-за отсутствия своевременной медицинской помощи женщина впала в кому.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье 126 УК РФ, часть 3, пункт «в» (похищение человека), добавили в ведомстве. В настоящее время правоохранители проводят расследование для выяснения всех обстоятельств произошедшего.
Злоумышленник задержан. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от шести до 15 лет.
Читайте также: