Мужчина сбил пенсионерку, а потом похитил ее на Камчатке

21 августа 2026, 11:20

Водитель на Камчатке сбил 61-летнюю женщину на переходе и похитил ее

Фото: iStock/Ajax9

На Камчатке водитель внедорожника сбил женщину на пешеходном переходе, а затем против ее воли увез с места аварии. Об этом проинформировали в следственном управлении СК России по региону.