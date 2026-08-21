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Мужчина сбил пенсионерку, а потом похитил ее на Камчатке

Водитель на Камчатке сбил 61-летнюю женщину на переходе и похитил ее
Фото: iStock/Ajax9

На Камчатке водитель внедорожника сбил женщину на пешеходном переходе, а затем против ее воли увез с места аварии. Об этом проинформировали в следственном управлении СК России по региону.



Во вторник, 11 августа, в полдень в городе Елизово произошел трагический инцидент. 33-летний водитель автомобиля Nissan Patrol сбил 61-летнюю женщину, которая переходила дорогу.

После этого он затащил пострадавшую в машину и уехал с места происшествия. Из-за отсутствия своевременной медицинской помощи женщина впала в кому.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье 126 УК РФ, часть 3, пункт «в» (похищение человека), добавили в ведомстве. В настоящее время правоохранители проводят расследование для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

Злоумышленник задержан. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от шести до 15 лет.

Екатерина Коршунова

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