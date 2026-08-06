06 августа 2026, 12:38

В Грузии завели дело о саботаже из-за фейков о плохом отношении к россиянам

Фото: Istock / Andrii Marushchynets

В Грузии начали расследование по делу о возможном саботаже после распространения в социальных сетях сообщений о якобы массовых случаях плохого отношения к российским туристам.