В Грузии завели дело о саботаже из-за фейков
В Грузии начали расследование по делу о возможном саботаже после распространения в социальных сетях сообщений о якобы массовых случаях плохого отношения к российским туристам.
Как сообщает BAZA, поводом для проверки стали публикации в соцсети X, в которых рассказывались истории о якобы издевательствах над россиянами в Грузии. Среди распространённых сообщений были утверждения о том, что местные жители якобы бросали российских туристов в лесу и намеренно портили им еду в ресторанах.
Грузинские спецслужбы заявили, что считают эти публикации частью организованной из-за рубежа информационной кампании. По версии ведомства, её целью могло быть нанесение ущерба туристической отрасли и экономике страны.
Сейчас правоохранители устанавливают авторов публикаций, возможных организаторов кампании и источники её финансирования. Расследование ведётся по статье о саботаже — в случае доказательства вины она предусматривает наказание до четырёх лет лишения свободы.
При этом в социальных сетях действительно появляются рассказы россиян о случаях конфликтов и проявлениях русофобии в разных городах Грузии.
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