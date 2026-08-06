Автомобиль влетел в толпу пешеходов в Омске — пострадали восемь человек

06 августа 2026, 13:08

Водитель «Лады» не справился с управлением и влетел в пешеходов в Омске

Фото: Istock / PinkBadger

В Омске произошла авария с участием автомобиля, который выехал на участок, где находились пешеходы. В результате ДТП пострадали несколько человек.