Автомобиль влетел в толпу пешеходов в Омске — пострадали восемь человек
В Омске произошла авария с участием автомобиля, который выехал на участок, где находились пешеходы. В результате ДТП пострадали несколько человек.
По данным BAZA, 64-летний водитель «Лады Гранты» двигался по улице Масленникова. В районе пересечения с проспектом Карла Маркса мужчина, предварительно, не справился с управлением, после чего машина выехала на островок безопасности и сбила людей, находившихся там.
Изначально сообщалось о семи пострадавших — шести пешеходах и самом водителе. Позже количество пострадавших уточнили: всего травмы получили восемь человек.
Всех пострадавших доставили в больницу с травмами различной степени тяжести. Информация о состоянии людей и причинах, по которым водитель потерял управление, уточняется.
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