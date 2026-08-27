Мужчина сделал пристройку на арке между домами в Москве
В Даниловском районе Москвы владелец квартиры оборудовал террасу прямо на крыше арки между жилыми корпусами. Об этом стало известно 27 августа.
Фотографией самовольной постройки поделился Telegram-канал «Инсайдер. Главный по домам». На снимке видно деревянное сооружение с остеклением, возведенное над проходом между двумя кирпичными многоэтажками.
Авторы канала подсчитали, что, учитывая стоимость квадратного метра в районе (около 450 тыс. рублей), владелец «сэкономил» почти миллион. Однако, вероятнее всего, после разбирательств с управляющей компанией конструкцию придется демонтировать.
Ранее россиянин снёс самовольную пристройку к квартире после запрета на выезд за границу. Подробности в нашем материале.
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