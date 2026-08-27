Мужчина сделал пристройку на арке между домами в Москве

27 августа 2026, 17:39

Москвич сделал себе терассу на арке между домами в Даниловском районе

Фото сгенерировано Kling ai/Радио 1

В Даниловском районе Москвы владелец квартиры оборудовал террасу прямо на крыше арки между жилыми корпусами. Об этом стало известно 27 августа.