Мужчина съел глаз брата и поджег домашнюю кошку
В США в тюрьме умер Мэттью Хертген, осужденный за убийство младшего брата Джозефа. Об этом сообщает People.
По данным издания, 22 февраля 2025 года Хертген напал на брата в их квартире. Сначала он ранил его ножом, затем избил клюшкой для гольфа. После этого мужчина вырвал Джозефу глаз и проглотил его. Он еще и поджег домашнюю кошку. Затем Хертген сам позвонил в полицию и дождался ареста. В 2021 году врачи диагностировали у него шизофрению. Несмотря на лечение, его состояние ухудшалось. У него появились религиозные, сверхъестественные и апокалиптические видения. В разные периоды он считал себя Богом.
Через неделю после ареста Хертген попытался покончить с собой. Он считал, что этим спасет мир. Тогда его удалось спасти, но в мае 2026 года мужчину нашли бездыханным в камере. Следствие предполагает суицид. Ему исполнилось 32 года. Семья опубликовала некролог. Родные назвали его заботливым, любящим и талантливым человеком до начала болезни. В тюрьме он раскаивался в содеянном и надеялся на излечение.
Читайте также: