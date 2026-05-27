Страшная авария с большегрузом на Кубани унесла жизни двух детей
Два подростка погибли при столкновении легковушки с большегрузом на федеральной трассе в Краснодарском крае. Об этом сообщила пресс-служба ГИБДД региона.
Смертельная авария произошла 26 мая около 23:30. По предварительным данным, 35-летний житель Волгоградской области за рулем ВАЗ-21140 выезжал на нерегулируемый перекресток и не уступил дорогу грузовику Scania, которым управлял 38-летний гражданин Грузии. В результате произошло мощное столкновение.
Пассажиры отечественной машины — подростки 15 и 16 лет — получили серьезные травмы и скончались на месте до приезда скорой помощи. Водитель легковушки и 53-летняя женщина, находившаяся в салоне, выжили, их экстренно госпитализировали.
В настоящий момент проводится проверка. Правоохранители выясняют все причины и обстоятельства трагедии.
