Мужчина съел мармеладных мишек с «сюрпризом» и не выжил

25 сентября 2026, 17:59

Житель Германии погиб, съев мармеладных мишек с наркотиком

Фото: iStock/Natalia Rusanova

Житель Германии не выжил после того, как съел мармеладных мишек «с сюрпризом». Об этом пишет газета Bild.