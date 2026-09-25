Мужчина съел мармеладных мишек с «сюрпризом» и не выжил
Житель Германии не выжил после того, как съел мармеладных мишек «с сюрпризом». Об этом пишет газета Bild.
Спасатели нашли 42-летнего немца с остановкой кровообращения, провели реанимацию, одна та не помогла. По предварительным данным, незадолго до смерти он ел мармелад с наркотическими веществами.
Еще два подобных инцидента произошли 18 сентября во Фридрихсхайне (район Берлина). 30-летняя женщина и 40-летний мужчина оказались в больнице с серьезными нарушениями сознания. Как уточнили в местном управлении здравоохранения, симптомы пострадавших напоминали отравление опиоидами: потеря сознания, замедленное дыхание и сильно суженные зрачки. Состояние двух выживших пациентов улучшилось после введения препарата, применяемого при передозировке этими веществами.
Однако, какая именно субстанция содержалась в мармеладе, пока неизвестно. Власти предупредили о таких случаях больницы, районные службы и консультационные центры, а также призвали местных жителей не употреблять такую продукцию до выяснения обстоятельств.
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