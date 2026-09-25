СК завершил дело о суррогате, погубившем 45 человек
В Ленинградской области перед судом предстанут пятеро членов ОПГ, которых обвиняют в смертельном отравлении алкоголем 45 человек. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК региона в своем телеграм-канале.
По версии следствия, ОПГ создал житель Санкт-Петербурга, прежде судимый за мошенничество. С мая по сентябрь 2025 года он вместе с четырьмя сообщниками изготовил и продал более 20 тысяч литров опасной спиртосодержащей жидкости общей стоимостью свыше 6,5 миллиона рублей. Правоохранители установили связь между употреблением этих напитков и смертельным отравлением 45 человек, еще нескольким был причинен тяжкий вред здоровью.
В зависимости от роли каждого фигурантам вменяют преступления по статье о производстве и сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности. В настоящее время все они находятся под стражей. В связи с трагедией следователи допросили более 100 свидетелей, более 40 человек признали потерпевшими. При обысках изъято более 198 тонн спиртосодержащей продукции, получены заключения 80 судебных экспертиз.
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