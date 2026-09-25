СК завершил дело о суррогате, погубившем 45 человек

25 сентября 2026, 16:56

В Ленобласти осудят пятерых бутлегеров за смертельное отравление 45 человек

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

В Ленинградской области перед судом предстанут пятеро членов ОПГ, которых обвиняют в смертельном отравлении алкоголем 45 человек. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК региона в своем телеграм-канале.