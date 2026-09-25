Достижения.рф

Россиянин перевел деньги знакомому и попал в тюрьму

Жителя Кисловодска приговорили к восьми годам за финансирование терроризма
Фото: iStock/Rawf8

Южный окружной военный суд приговорил 33-летнего жителя Кисловодска к восьми годам лишения свободы за финансирование терроризма. Об этом сообщила пресс-служба инстанции.



Первые пять лет фигурант проведет в тюрьме, оставшийся срок — в колонии строгого режима. По версии следствия, в январе 2021 года мужчина, придерживающийся радикальных религиозных взглядов, перевел деньги знакомому, который являлся членом террористической организации. Правоохранители выяснили, что эти денежные средства предназначались для осуществления деятельности запрещенной в России группировки.

Ранее сообщалось, что жительницу Санкт-Петербурга задержали по подозрению в оправдании терроризма. В отношении фигурантки возбудили уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ. По версии следствия, в день атаки на «Крокус Сити Холл» она разместила под публикацией в одном из мессенджеров комментарий, в котором одобряла действия нападавших.

Лидия Пономарева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0