Россиянин перевел деньги знакомому и попал в тюрьму

25 сентября 2026, 16:20

Жителя Кисловодска приговорили к восьми годам за финансирование терроризма

Фото: iStock/Rawf8

Южный окружной военный суд приговорил 33-летнего жителя Кисловодска к восьми годам лишения свободы за финансирование терроризма. Об этом сообщила пресс-служба инстанции.