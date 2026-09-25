21-летний житель Химок зарезал незнакомца в магазине Сходни
21-летний житель Химок расправился с 42-летним незнакомцем в магазине. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК по Московской области.
По версии следствия, все произошло 24 сентября в микрорайоне Сходня. В ходе конфликта молодой человек достал нож и вонзил его в грудь мужчины. Пострадавшего экстренно госпитализировали, но спасти не смогли. Вскоре парня задержали, предъявив обвинение по части первой статьи 105 УК (Убийство).
Ранее сообщалось, что росгвардейцы задержали 45-летнего жителя Подмосковья, который удерживал 62-летнюю мать в квартире и угрожал ей ножом во время семейной ссоры. Прибывшие на место правоохранители задержали дебошира, после чего доставили в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
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