Пять человек заблокированы в горящем здании Очаковских бань в Москве

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Ребёнок и четверо взрослых оказались заблокированы в горящем здании Очаковских бань в Москве. Из нескольких окон на втором этаже валят густые клубы серого дыма.
Посетители кричат в окно, что не могут выбраться, так как из-за задымления ничего не видно, а вдали от окон трудно дышать, передаёт телеграм-канал SHOT. На место прибыли сотрудники пожарно-спасательного подразделения вместе со специальной техникой. Информация о пострадавших уточняется.
Экстренным службам столичного района Очаково-Матвеевское приходится нелегко, так как одновременно в восьми километрах от бань, на Нежинской улице, горит квартира на пятом этаже высотного дома. Там причиной возгорания стал окурок, брошенный соседями сверху. Он упал на незастеклённый балкон, где загорелись вещи.
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