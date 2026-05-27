Мужчина шесть часов ждал спасателей, застряв в узкой пещере

27 мая 2026, 20:42

People: В США мужчина застрял в узкой пещере и 6 часов ожидал спасателей

В Бруклине мужчина застрял в узкой расщелине пещеры и провел там шесть часов в ожидании спасения. Об этом сообщает People.





ЧП произошло 17 мая в пещере Мерлинс-Кейв в городе Кейнан. Житель Нью-Йорка, личность которого не разглашается, отправился в поход с приятелями.



Компания решила исследовать местные пещеры и забралась в одну из них. Как рассказали спасатели, человек настолько плотно застрял в расщелине, что выбраться самостоятельно не мог. Из-за высокой влажности и температуры около десяти градусов Цельсия его друзья начали замерзать, однако сам застрявший в итоге не пострадал.



Рейнджеры лесной службы применили перфоратор, чтобы убрать камни, находившиеся всего в нескольких сантиметрах от головы и спины мужчины. Через 20 минут бурения он смог освободиться. Спасатели отметили его позитивный настрой на протяжении всей операции. Все участники инцидента покинули пещеру без серьезных травм.



