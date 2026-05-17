Россиянка с подельниками пыталась ограбить магазин, но застряла в оконной раме
В Ейске полиция задержала 47-летнюю местную жительницу, которая вместе с двумя сообщниками попыталась ограбить магазин, но застряла в оконном проеме при попытке скрыться. Об этом пишут местные СМИ.
Женщина встретилась с двумя мужчинами. Они вместе распивали спиртное, и им пришла мысль сходить в ближайший магазин за новой порцией алкоголя, хотя он уже был закрыт. Один из россиян разбил окно, в результате чего вся троица проникла в торговый зал.
Преступники начали выносить продукты и алкогольные напитки. Внезапно сработала сигнализация. Мужчины успели скрыться, а женщина, пытаясь выбраться, зацепилась одеждой за оконную раму и оказалась в ловушке. Правоохранители, вызванные на место происшествия, обнаружили её в таком положении.
