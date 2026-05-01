В Израиле парашютист застрял на линиях электропередач в районе Аравы

Об этом информирует Telegram-канал «РЕН ТВ|Новости».



Команды электроснабжающей компании оперативно прибыли на место и отключили электричество в этом районе, чтобы предотвратить поражение током.

Сообщается, что парашютист зацепился куполом за провода во время неудачного приземления. На место происшествия вылетели спасатели и медицинский вертолёт. Специалисты поднялись на опору линий электропередач и освободили парашютиста.

Врачи оказали ему первую помощь прямо на вышке. Затем спасатели погрузили пострадавшего в вертолёт и доставили его в ближайшую больницу. Медики оценивают его состояние как стабильное, подробности о травмах не раскрываются.

Ольга Щелокова

