В Израиле парашютист застрял на линиях электропередач в районе Аравы
Об этом информирует Telegram-канал «РЕН ТВ|Новости».
Команды электроснабжающей компании оперативно прибыли на место и отключили электричество в этом районе, чтобы предотвратить поражение током.
Сообщается, что парашютист зацепился куполом за провода во время неудачного приземления. На место происшествия вылетели спасатели и медицинский вертолёт. Специалисты поднялись на опору линий электропередач и освободили парашютиста.
Врачи оказали ему первую помощь прямо на вышке. Затем спасатели погрузили пострадавшего в вертолёт и доставили его в ближайшую больницу. Медики оценивают его состояние как стабильное, подробности о травмах не раскрываются.
