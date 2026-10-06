Мужчина сходил к стоматологу и умер через неделю

06 октября 2026, 12:04

Мужчина сходил в стоматологию в Бурятии и умер в реанимации неделю спустя

Фото: istockphoto/SbytovaMN

В Бурятии Следственный комитет расследует дело о смерти 36-летнего мужчины, скончавшегося в реанимации спустя неделю после обращения к стоматологу. Об этом сообщает «КП-Иркутск» со ссылкой на супругу погибшего.