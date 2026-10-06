Мужчина сходил к стоматологу и умер через неделю
В Бурятии Следственный комитет расследует дело о смерти 36-летнего мужчины, скончавшегося в реанимации спустя неделю после обращения к стоматологу. Об этом сообщает «КП-Иркутск» со ссылкой на супругу погибшего.
По данным издания, 20 июня мужчина пришел к дежурному стоматологу в Улан-Удэ с жалобой на отек десны. Врач сделал надрез, установил дренаж и отпустил пациента домой. Впоследствии состояние мужчины ухудшилось: у него поднялась температура и появились проблемы с дыханием.
Через несколько дней пациента госпитализировали, а затем перевели в реанимацию. Утром 27 июня он умер.
В СК сообщили, что при расследовании уголовного дела допросили врачей и сотрудников медорганизаций, где мужчине оказывали помощь. Следователи также изъяли медицинскую документацию и назначили комиссионную судебно-медицинскую экспертизу.
Ранее проверку провел Минздрав региона. В ведомстве заявили, что признаков заноса инфекции непосредственно в стоматологическом кабинете не выявили. При этом руководству медучреждения выдали предписание.
Врач клинической больницы имени Н. А. Семашко Тимур Доржиев отметил, что заболевания челюстно-лицевой области могут протекать быстро и сопровождаться тяжелыми осложнениями. По его словам, несмотря на проведенное лечение, спасти пациента не удалось.
После смерти мужчины его супруга осталась одна с двумя маленькими детьми. Еще двое детей погибшего — от первого брака. Женщина обратилась к юристу и ожидает результатов следствия.
Читайте также: