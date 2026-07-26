Мужчина сходил по малой нужде прямо на спящую туристку

26 июля 2026, 11:51

Yonhap News: Мужчина помочился на спящую туристку в Южной Корее

Фото: istockphoto/Liudmila Chernetska

В южнокорейском Пусане вынесли приговор гражданину Японии, признанному виновным в непристойных действиях в отношении китайской туристки. Инцидент произошел в ночь на 15 апреля прошлого года в одном из гостевых домов города, передает Yonhap News.





Согласно материалам дела, злоумышленник подошел к спящей женщине, дотронулся до ее головы, после чего полностью разделся и помочился на ноги и багаж потерпевшей. Широкую огласку история получила после того, как жертва опубликовала подробности произошедшего в социальных сетях. Вскоре после этого подозреваемого задержала полиция. В ходе судебного разбирательства японец полностью признал свою вину и принес извинения.





«Я не забуду этого до конца своей жизни и не повторю этого», — заявил подсудимый на заседании.