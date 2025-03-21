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Уборщик помочился в общий кулер и заразил сотрудниц офиса венерическими заболеваниями

В США уборщик мочился в кулер, заразив сотрудниц венерическими заболеваниями
Фото: iStock/AnnaStills

Фото: iStock/AnnaStills

В Техасе уборщик заразил сотрудниц офиса венерическим заболеванием, регулярно мочившись в офисный кулер и бутылки с водой. Об этом пишет The New York Post.
Инцидент произошёл ещё в 2022 году, однако суд огласил приговор 52-летнему уборщику Лусио Катарино Диасу только сейчас.

Одна из сотрудниц техасской компании заметила, что вода в её бутылке была кислой на вкус и желтоватого оттенка. Тогда женщина установила видеонаблюдение около своего стола. В результате выяснилось, что уборщик брал её бутылку и помещал туда половой орган. Также обнаружилось, что он мочился в бутылки других сотрудниц и в общий кулер.

После этого работницы компании отправились сдавать анализы, результаты которых оказались ужасными. Некоторые женщины заразились герпесом и гепатитом. В общей сложности от действий неадекватного уборщика пострадали как минимум 13 женщин.

Суд в США приговорил мужчину к лишению свободы на шесть лет.

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Женщина утопила собаку в туалете аэропорта, когда животное не пустили на рейс
Во Флориде женщина утопила собаку в туалете аэропорта
21 марта 2025, 16:33

Фото: iStock/Addictive Stock

Женщина утопила свою собаку в туалете аэропорта после того, как её с животным не пустили на рейс. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Инцидент произошёл ещё 16 декабря прошлого года, однако расследование дела было завершено только сейчас.

Элисон Лоуренс прибыла в аэропорт города Орландо во Флориде вместе со своей собакой по кличке Тайвинн. Женщина должна была вылететь в Колумбию, однако сотрудники КПП сообщили, что на животное не хватает документов, поэтому взять его с собой на борт не получится.

Уборщица аэропорта позже сообщила полиции, что видела Лоуренс в женском туалете, когда та сидела на полу в кабинке и очищала её от воды и собачьего корма. Спустя время работница клининга вернулась и увидела уходящую женщину с вещами, но без питомца. После она обнаружила мёртвую собаку, ошейник и прочие принадлежности зверька в мусорном пакете.

По итогам судебно-медицинской экспертизы выяснилось, что Тайвинн была миниатюрным шнауцером девяти лет. Причиной смерти стало утопление. Лоуренс вскоре задержали – её удалось отследить по жетону на ошейнике и чипу. Теперь женщине грозит лишение свободы за жестокое обращение с животными.

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#сша
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В квартиру москвички заползла змея красного цвета
Маисовый полоз заполз к женщине в квартиру на северо-востоке Москвы
21 марта 2025, 16:03

Фото: iStock/Vagengeym_Elena

Москвичка, проживающая на улице Санникова (район Отрадное), обнаружила змею в своей квартире — она почувствовала, как её ногу что-то или кто-то щекочет.
Как сообщает телеграм-канал Baza, услышав крик хозяйки, на помощь ей прибежали коты. Питомцы отогнали змею, затем женщина накрыла «непрошенного гостя» большим пластиковым контейнером.



Прибывшие по вызову женщины спасатели сказали, что в её дом пробрался маисовый полоз. Он неядовитый. Змею спасатели забрали с собой.

Маисовых полозов часто заводят в качестве домашних животных. Длина змей может достигать 1,5 метра. Естественная окраска — оранжевая с чёрными полосами и красными пятнами. Маисовые полозы питаются грызунами, летучими мышами, ящерицами и птицами.

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Глыба льда упала на голову восьмилетней девочке в Барнауле
21 марта 2025, 15:53

Фото: iStock/OlgaKorica

Глыба льда упала на восьмилетнего ребёнка в Барнауле. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Отмечается, что Ксюша возвращалась домой из школы. Вокруг было довольно много людей, однако огромная глыба льда упала с крыши именно на неё. Девочка успела забежать в дверной проём, где уже прятались другие прохожие. Однако уже через несколько секунд упала.

В настоящее время школьница находится в больнице. Изначально сообщалось, что у девочки перелом позвоночника. По уточнению лечащих врачей, ребёнок отделался ушибом.

Прокуратура начала проверку, а региональное управление Следственного комитета завело уголовное дело.

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#полиция
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#школьница
#происшествие
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«Думала, сейчас я там отдохну»: Олесю Малибу изнасиловали, избили и вывезли в лес в Подмосковье
Олеся Малибу рассказала, как её изнасиловали, избили и вывезли в лес
21 марта 2025, 14:09

Олеся Малибу (фото: Telegram @monashkao)

Модель и бывшая участница «Дома-2» Олеся Малибу, комментируя новости о найденной на дороге в Дубае покалеченной Марии Ковальчук, рассказала жуткую историю из своей жизни. Однажды, во время работы в борделе, Олеся стала жертвой группового изнасилования, жестокого избиения и ограбления.
Как рассказала Малибу, это произошло во время поездки к знакомому на дачу. Изначально визит в гости не предвещал ничего плохого.

«Это было с проверенным клиентом из борделя, где мы познакомились. Он отвёз меня на дачу к своим друзьям. Я думала, сейчас я там отдохну, они мне все заплатят деньги. И что? Он меня туда привёз. Они меня все изнасиловали, избили, отобрали телефоны, деньги, потом просто вывезли в Подмосковье, оставили в лесу и уехали. Вот так вот. И у меня в кармане после этого была только тысяча рублей. Они меня просто ограбили. И на эту тысячу я еле-еле добралась тогда до дома», – рассказала девушка в беседе с NEWS.ru.
Олеся Малибу и ранее рассказывала о жутких ситуациях. Например, однажды в её квартиру ворвался маньяк, «повалил на кровать и обмазал скотчем». К счастью, девушка не пострадала. Она отмечала, что это произошло 4 ноября, в день Казанской иконы Божией матери, которая и уберегла её от расправы.

Накануне сообщалось, что украинскую модель Марию Ковальчук обнаружили на обочине дороги в Дубае с переломами позвоночника. По одной из версий, которой придерживаются родственники пострадавшей, она могла попасть в сексуальное рабство в Эмиратах. Несколько девушек при схожих обстоятельствах пропали в стране за последние годы.

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В Петербурге арестовали главбуха школы за попытку заказного убийства соседки
21 марта 2025, 14:02

Фото: iStock/Zolnierek

В Санкт-Петербурге главбуха школы арестовали на два месяца за попытку заказного убийства. Об этом сообщает издание «Конкретно.ру» в Telegram-канале.
Так, по данным издания, Невский районный суд Петербурга избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца в отношении Галины Лысенко, которая планировала убить свою соседку по коммунальной квартире с помощью киллера.

Ранее сообщалось, что 59-летняя Галина, которая ранее уже привлекалась по статье за проституцию, проживает в коммунальной квартире с 67-летней соседкой. Женщины постоянно ссорились и даже дрались, а Галина два раза обращалась в полицию с побоями.

Однажды женщина накопила денег, нашла у Александро-Невской лавры попрошайку и предложила ему совершить убийство за 70 тысяч рублей. Однако мужчина, недолго думая, отправился в полицию рассказывать о поступившем предложении.

18 марта Лысенко задержали и предъявили обвинение. Обвиняемая просила поместить ее под домашний арест. Однако суд поместил ее под стражу на два месяца.

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