Уборщик помочился в общий кулер и заразил сотрудниц офиса венерическими заболеваниями

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В Техасе уборщик заразил сотрудниц офиса венерическим заболеванием, регулярно мочившись в офисный кулер и бутылки с водой. Об этом пишет The New York Post.
Инцидент произошёл ещё в 2022 году, однако суд огласил приговор 52-летнему уборщику Лусио Катарино Диасу только сейчас.
Одна из сотрудниц техасской компании заметила, что вода в её бутылке была кислой на вкус и желтоватого оттенка. Тогда женщина установила видеонаблюдение около своего стола. В результате выяснилось, что уборщик брал её бутылку и помещал туда половой орган. Также обнаружилось, что он мочился в бутылки других сотрудниц и в общий кулер.
После этого работницы компании отправились сдавать анализы, результаты которых оказались ужасными. Некоторые женщины заразились герпесом и гепатитом. В общей сложности от действий неадекватного уборщика пострадали как минимум 13 женщин.
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Одна из сотрудниц техасской компании заметила, что вода в её бутылке была кислой на вкус и желтоватого оттенка. Тогда женщина установила видеонаблюдение около своего стола. В результате выяснилось, что уборщик брал её бутылку и помещал туда половой орган. Также обнаружилось, что он мочился в бутылки других сотрудниц и в общий кулер.
После этого работницы компании отправились сдавать анализы, результаты которых оказались ужасными. Некоторые женщины заразились герпесом и гепатитом. В общей сложности от действий неадекватного уборщика пострадали как минимум 13 женщин.
Суд в США приговорил мужчину к лишению свободы на шесть лет.
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Анастасия Чинкова