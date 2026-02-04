Мужчина скормил пятилетнюю девочку аллигаторам и смог дважды избежать казни
В США 76-летнего жителя Флориды Харрела Брэдди приговорили к пожизненному заключению по делу об убийстве пятилетней девочки в 1988 году. Следствие установило, что он бросил ребенка в водоем, где на нее напали аллигаторы и черепахи. Об этом сообщает NBC Miami.
Приговор был вынесен с участием присяжных. Брэдди во второй раз избежал смертной казни: впервые его приговорили к ней в 2007 году, однако в 2017-м решение отменили после изменений в законодательстве штата. Пересмотр дела и новое наказание последовали лишь спустя годы.
По материалам дела, Брэдди познакомился с матерью девочки, Шанделл Мэйкок, в церкви. Он долгое время оказывал ей помощь — давал деньги и подвозил на работу, но при этом нередко приходил к ней без предупреждения. В ноябре 1988 года очередной такой визит закончился конфликтом: женщина попросила его уйти, и между ними произошла ссора.
Следствие утверждает, что после этого Брэдди вывез Мэйкок в поле и попытался задушить, а ее дочь — пятилетнюю Катишу — сбросил в воду. Останки ребенка обнаружили через два дня; по данным экспертизы, были зафиксированы тяжелые травмы и следы укусов аллигатора. Шанделл Мэйкок удалось выжить.
