Мужчина скормил пятилетнюю девочку аллигаторам и смог дважды избежать казни

04 февраля 2026, 13:31

NBC: В США мужчина избежал казни после того, как скормил девочку аллигаторам

Фото: istockphoto/Cindy Larson

В США 76-летнего жителя Флориды Харрела Брэдди приговорили к пожизненному заключению по делу об убийстве пятилетней девочки в 1988 году. Следствие установило, что он бросил ребенка в водоем, где на нее напали аллигаторы и черепахи. Об этом сообщает NBC Miami.