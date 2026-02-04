04 февраля 2026, 13:09

Фото: iStock/wutwhanfoto

Российская туристка пережила клиническую смерть после купания в море на Пхукете. 37-летняя женщина захлебнулась морской водой, что привело к попаданию соли и бактерий в лёгкие, вызвавшему заражение и отказ почек.