Российская туристка пережила клиническую смерть после купания в море на Пхукете
Российская туристка пережила клиническую смерть после купания в море на Пхукете. 37-летняя женщина захлебнулась морской водой, что привело к попаданию соли и бактерий в лёгкие, вызвавшему заражение и отказ почек.
По информации Telegram-канала Mash, туристка отдыхала с коллегами на пляже, когда начала тонуть. Она смогла выбраться на берег самостоятельно, но спустя час потеряла сознание. Медикам пришлось экстренно откачать её и подключить к аппарату ИВЛ. В результате осложнений у женщины развился отёк мозга, и ей потребовалась очистка крови. Состояние остаётся тяжёлым, однако врачи отмечают постепенное улучшение и надеются на выживание.
Страховка туристки покрывает расходы на лечение, оцениваемые в 300 тысяч бат (~735 тысяч рублей). Коллеги, чтобы не оставлять её одну в чужой стране, сдали билеты и решили остаться рядом.
