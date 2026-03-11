В Нальчике школьник упал с качелей и не выжил
В Нальчике восьмилетний мальчик получил тяжелые травмы, упав с качелей во дворе дома. Об этом сообщает СУ СК РФ по Кабардино-Балкарской Республике.
5 марта на детской площадке в сквере «Ореховая роща» произошел несчастный случай. Мальчик катался на качелях вместе со своим сверстником, когда внезапно упал под движущиеся качели.
Пострадавший получил серьезные травмы и был доставлен в больницу. Несмотря на все усилия врачей, спасти его не удалось. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. В настоящее время ведутся следственные мероприятия для выяснения всех обстоятельств трагедии.
Ранее сообщалось, что петербуржец заплатит штраф за травму у ребенка, которого он сильно раскрутил на карусели. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Читайте также: