В Нальчике школьник упал с качелей и не выжил

11 марта 2026, 09:19

В Нальчике завели дело после гибели ребенка во время катания на качелях

Фото: iStock/Nataliya Rodina

В Нальчике восьмилетний мальчик получил тяжелые травмы, упав с качелей во дворе дома. Об этом сообщает СУ СК РФ по Кабардино-Балкарской Республике.