В Дагестане проверяют новые заявления о домогательствах к детям
В Дагестане следователи проводят проверку после нескольких заявлений о возможных домогательствах к несовершеннолетним со стороны Шамиля Газимагомедова. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.
Сначала с заявлением обратилась его бывшая жена Алина. Она утверждает, что мужчина мог приставать к её пятилетней дочери. Позднее о похожем случае рассказала и старшая дочь Алины — 12-летняя девочка от первого брака.
По словам женщины, Газимагомедов употребляет наркотики. Алина также заявила, что после разговора с ней он не стал полностью отрицать обвинения и объяснил своё поведение недостатком женского внимания.
Ранее о возможных приставаниях со стороны мужчины сообщала его двоюродная сестра. Все изложенные обстоятельства проверяют правоохранительные органы.
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