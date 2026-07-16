В Дагестане проверяют новые заявления о домогательствах к детям

16 июля 2026, 10:21

Фото: iStock/chameleonseye

В Дагестане следователи проводят проверку после нескольких заявлений о возможных домогательствах к несовершеннолетним со стороны Шамиля Газимагомедова. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.