Пьяная работница на гусеничном вездеходе насмерть сбила студентку в Бурятии
В Закаменском районе Бурятии сотрудница геологоразведочной организации, находясь в состоянии опьянения, наехала на 22-летнюю студентку-практикантку из Иркутской области. Девушка погибла на месте происшествия. Об этом пишет Telegram-канал Babr Mash.
По предварительным данным, вечером женщины вместе употребляли алкоголь. Затем работница села за рычаги гусеничного вездехода — самоходной машины высокой проходимости, предназначенной для передвижения по бездорожью. При начале движения она перепутала передачи и переехала свою знакомую.
Следователи возбудили уголовное дело и устанавливают все обстоятельства трагедии. Женщине может грозить до 12 лет лишения свободы по статье о нарушении правил управления транспортом в состоянии опьянения, повлекшем смерть человека.
Ранее стало известно, что сотрудники подмосковной Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП в Можайском муниципальном округе.
До этого в Куйтунском районе Иркутской области на трассе Р‑255 «Сибирь» столкнулись два транспортных средства. В результате аварии пострадали четыре человека, включая двух детей.
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