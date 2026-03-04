Россиянина оправдали после обвинений бывшей жены в педофилии
Верховный суд России полностью оправдал 40-летнего жителя Санкт‑Петербурга, которого ранее приговорили к 12,5 года колонии по обвинению бывшей жены в педофилии в отношении собственной дочери. Об этом сообщает «МК».
Уголовная коллегия ВС рассмотрела дело в закрытом заседании и прекратила производство за отсутствием состава преступления. Мужчину должны освободить из колонии в Башкирии, где он отбывал наказание. Также ему предоставили право на реабилитацию как незаконно привлечённому к уголовной ответственности.
На заседании Верховного суда осуждённый участвовал по видеосвязи. Его мать добивалась пересмотра дела, утверждая, что обвинения экс‑невестки были ложными. К моменту разбирательства супруги развелись. Бывшая жена, по данным издания, живёт в их общей квартире с детьми и новым партнёром.
Поводом для уголовного преследования стали события ноября 2022 года. По версии защиты, мужчина уложил двоих маленьких детей спать, затем пошёл в ванную. Четырёхлетняя дочь проснулась и прибежала к нему. Мать увидела ребёнка в ванной комнате и мужа, прикрывавшегося полотенцем, после чего начала снимать видео и обратилась в полицию, заявив, что он якобы демонстрировал дочери половой орган.
Мужчина вину отрицал и объяснял происходящее семейным конфликтом. Тем не менее дело возбудили.
При этом, как указали в материалах, эксперты, изучившие видеозапись, пришли к выводу, что на ней нет демонстрации половых органов ребёнку и отсутствуют действия сексуального характера. Комплексная психолого‑сексолого‑психиатрическая экспертиза также не выявила у него склонности к педофилии.
Несмотря на это, 13 марта 2024 года Василеостровский районный суд Санкт‑Петербурга назначил мужчине 12,5 года строгого режима. Апелляция и кассация оставили приговор в силе, однако один из судей Санкт‑Петербургского городского суда высказал особое мнение. По его оценке, доказательств состава преступления не установили, а доводы подсудимого не опровергли.
Также «МК» пишет, что 3 марта родственники людей, осуждённых по статье 132 УК РФ, направили обращение в Верховный суд с просьбой обратить внимание на проблему, когда длительные сроки назначаются на основании неподтверждённых обвинений.
Читайте также: