Россиянина оправдали после обвинений бывшей жены в педофилии

04 марта 2026, 20:10

ВС РФ оправдал осужденного на 12,5 года по обвинению бывшей жены петербуржца

Фото: istockphoto/Zolnierek

Верховный суд России полностью оправдал 40-летнего жителя Санкт‑Петербурга, которого ранее приговорили к 12,5 года колонии по обвинению бывшей жены в педофилии в отношении собственной дочери. Об этом сообщает «МК».