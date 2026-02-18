Ребенок поджег игрушку и устроил смертельный пожар во Владивостоке

18 февраля 2026, 06:52

Фото: iStock/fotogeng

Детская шалость стала причиной пожара во Владивостоке, в котором погибли трое несовершеннолетних. Об этом сообщил исполняющий обязанности заместителя начальника Главного управления МЧС России по Приморскому краю Александр Мешков.





По словам представителя ведомства, к трагедии привела неосторожность детей при обращении с огнем. В квартире работали камеры родительского контроля, благодаря которым удалось установить причину возгорания.



«Есть запись, где четко видно, что здесь имела место шалость детей с огнем. В помещении была зажигалка, которой воспользовался ребенок и поджег игрушку, лежащую на кровати», — подчеркнул Мешков в интервью «Радио России. Приморье».