Ребенок поджег игрушку и устроил смертельный пожар во Владивостоке
Детская шалость стала причиной пожара во Владивостоке, в котором погибли трое несовершеннолетних. Об этом сообщил исполняющий обязанности заместителя начальника Главного управления МЧС России по Приморскому краю Александр Мешков.
По словам представителя ведомства, к трагедии привела неосторожность детей при обращении с огнем. В квартире работали камеры родительского контроля, благодаря которым удалось установить причину возгорания.
«Есть запись, где четко видно, что здесь имела место шалость детей с огнем. В помещении была зажигалка, которой воспользовался ребенок и поджег игрушку, лежащую на кровати», — подчеркнул Мешков в интервью «Радио России. Приморье».После того как игрушка загорелась, пламя быстро распространилось по квартире. Испуганные дети не смогли самостоятельно покинуть помещение. Одной из дополнительных сложностей при тушении пожара стала невозможность оперативно подогнать спасательную технику к дому, так как проезд был заблокирован припаркованными автомобилями.