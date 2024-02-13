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Мужчина случайно выстрелил в дочь из пневматического пистолета

В Осетии мужчина проверял ружье и прострелил щеку 13-летней дочери
13 февраля 2024, 11:05
Фото: istock / IndiaUniform

Фото: istock / IndiaUniform

Житель Моздока в Северной Осетии случайно ранил свою 13-летнюю дочь пневматическим пистолетом. Об этом сообщает Телеграм-канал Mash Gor.

По данным канала, россиянин проверял ружье. Он хотел сделать выстрел в металлическое ведро, но потом стало понятно, что пуля попала в щеку ребенку. Девочка случайно оказалась рядом, и отец ее не заметил.

Пострадавшую отвезли в районную больницу, где достали пулю из щеки. Сейчас жизни школьница ничего не угрожает.


Также известно, что в семье воспитывают еще двоих детей. Обращался ли кто-то в правоохранительные органы после случившегося, не уточняется.

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#выстрел
#отец
#девочка
#ружье
#школьница
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Baza: Устроивший аварию пьяный машинист челябинского поезда избежал медосмотра
13 февраля 2024, 11:46

Фото: istock / Maria Levkina

Машинист поезда, который устроил аварию в Челябинской области, явился на работу пьяным и миновал прохождение медосмотра. Вместо себя он отправил к фельдшеру помощника машиниста, сказа о якобы повышенном давлении, после чего продолжил банкет в кабине. Об этом информирует Телеграм-канал Baza.

«Перед сменой 46-летний Андрей сообщил фельдшеру Валерию Ш., что не пройдет медосмотр из-за повышенного давления. Решение нашлось быстро: помощник машиниста А. прошел медосмотр за себя и Андрея. В итоге фельдшер внес записи в книгу учета и допустил мужчин к смене — сам Андрей продолжил пить алкоголь в кабине тепловоза», — сообщает издание.
Управляя тепловозом, мужчина попытался успеть проехать на красный свет перед грузовым поездом, но не рассчитал расстояние. В результате аварии 12 вагонов сошли с рельсов.

Как сообщает канал, фельдшер уже написал заявление об увольнении. Следователям он сказал, что не подозревал о состоянии машиниста.

В Следственном комитете России подтвердили, что в крови машиниста выявили алкоголь. На ЮУЖД запущена проверка.

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#алкоголь
#поезда
#машинист
#медосмотр
#аварии
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В Петербурге 62-летний мужчина подавился сосиской и попал в реанимацию
13 февраля 2024, 10:45

Фото: istock / PeopleImages

В Санкт-Петербурге 62-летний мужчина попал в реанимацию, после того как позавтракал сосиской. Об этом информирует«Фонтанка».

Инцидент произошел в Невском районе города. Десять дней назад 62-летнего петербуржца госпитализировали в тяжелом состоянии. Медики обнаружили в дыхательных путях кусочек сосиски.

«Врачи боролись за жизнь петербуржца, но эти усилия ни к чему не привели», – сообщается в материале.
До этого сообщалось, что в Мариуполе женщина погибла после лечения артрита неиспытанными западными препаратами. Речь идет о тестировании препаратов на пациентах психиатрического отделения больницы с 2008 по 2016 годы при участии украинских чиновников. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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При стрельбе в нью-йоркском метро погибла девочка, еще пятеро подростков ранены
#врачи
#жизнь
#инцидент
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#медики
#смерть
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Школьники, избившие в Уссурийске ветерана СВО, растут в неполных семьях
Романова: избившие в Приморье участника СВО подростки стоят на учете
13 февраля 2024, 10:11

Фото: iStock/mrohana

Избившие ветерана спецоперации в Уссурийске Приморского края школьники состоят на профилактическом учете. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в регионе Ольга Романова.
Напомним, по информации СК, 12 февраля в Уссурийске задержали подростков, которые попали в квартиру бойца СВО, избили и ограбили его. Все происходящее они снимали на телефон.

«Школьники, избившие участника СВО в Уссурийске, состоят на профилактическом учете, но кроме полиции основательную профилактическую работу с ними толком не проводили. Есть вопросы к школе, поскольку это задача и образовательного учреждения тоже», - цитирует Романову РИА Новости.

Она также добавила, что по данному факту проводится проверка. Также, по словам Романовой, практически все из четырех подростков воспитываются только мамами. Им не уделялось достаточное внимание до этого инцидента.

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В Домодедове задержали мужчину с килограммом мефедрона в рюкзаке
13 февраля 2024, 09:09

Фото: iStock/BrianAJackson

Мужчину, подозреваемого в распространении наркотиков, задержали на территории городского округа Домодедово, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Полицейский патруль обратил внимание на человека, который вечером вышел из леса с рюкзаком и, заметив полицию, ускорил шаг и бросил рюкзак на землю. Мужчину остановили для проверки документов и осмотрели его сумку. Там оказалось два пакета с неизвестным веществом. Экспертиза показала, что это мефедрон, общий вес наркотиков составил около килограмма», — говорится в сообщении.
Мужчина — 30-летний приезжий из ближнего зарубежья — рассказал, что нанялся курьером: забирал наркотики из тайников и распространял по координатам, которые указывали его работодатели.

Против задержанного завели уголовное дело по двум статьям: «Приготовление к преступлению» и «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств».

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#домодедово
#наркокурьер
#наркотики
#криминал
#полиция
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В Мариуполе женщина погибла после лечения артрита неиспытанными западными препаратами
Жительница Мариуполя умерла после лечения неиспытанными западными препаратами
13 февраля 2024, 07:30

Фото: iStock/towfiqu ahamed

В больнице Мариуполя №7 после лечения артрита неиспытанными иностранными препаратами, погибла местная жительница Лидия Трофимова 1978 года рождения, об этом рассказал ее сын Михаил Трофимов.
Напомним, накануне стало известно, что в Мариуполе были проведены испытания медикаментов на людях. На это указывают соответствующие документы, обнаруженные в подвале одной из местных больниц во время ее реконструкции.

По данным издания, речь идет о тестировании препаратов на пациентах психиатрического отделения больницы с 2008 по 2016 годы при участии украинских чиновников.

Мужчина пояснил, что женщина легла в больницу №7 Мариуполя для лечения артрита в 2012 году.

«Врачи говорили, что у них нет препаратов, есть иностранные препараты. У нее выбора не было, она воспользовалась этими препаратами. Врачи говорили: "Все нормально", на протяжении полутора-двух месяцев состояние было хуже, и она погибла», — цитирует РИА Новости слова Трофимова.

При этом, по его словам, женщина не давала письменного согласия на лечение непроверенными препаратами. Кроме того, сын погибшей добавил, что подобных пациентов тогда было много.

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#врачи
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#препараты
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При стрельбе в нью-йоркском метро погибла девочка, еще пятеро подростков ранены
NYP: Девочка скончалась при стрельбе в поезде метро в Нью-Йорке
13 февраля 2024, 04:55

Фото: Manuel-F-O

В результате стрельбы, произошедшей 12 февраля в поезде в нью-йоркском метро около станции «Маунт-Иден» в Бронксе, одна девочка погибла, сообщает издание The New York Post. Ещё пятеро подростков получили ранения различной степени тяжести.
«В вагоне возникла перепалка, в результате которой неизвестный открыл огонь <...> Очевидцы слушали более 10 выстрелов <...> В результате ранения получили подростки в возрасте от 12 до 17 лет», — отметило издание.

Раненая в голову девочка скончалась в нью-йоркском госпитале Святого Варнавы. О состоянии остальных конкретной информации пока нет.

Это уже второй инцидент со стрельбой в США за последние два дня. Накануне в евангелистской церкви в Лейквуде, Техас, произошла стрельба, инициированная женщиной. Она была нейтрализована полицией. По словам начальника полиции округа Троя Финнера ребенок, пострадавший в результате, находится в критическом состоянии.

В Соединенных Штатах ежедневно фиксируется более одного случая массовой стрельбы (так называемого «шутинга»). За первые 227 дней года произошло 443 случая массовой стрельбы в 41 штате и в округе Колумбия. Наибольшее количество таких эпизодов приходится на годы правления администрации президента Джо Байдена. Политолог Сергей Марков предполагает, что это происходит из-за большого количества душевно неуравновешенных людей, а также из-за свободного доступа американцев к огнестрельному оружию.

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#стрельба
#нью-йорк
#метро
#сша
#подростки
#погибшие
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Обнародовано видео крушения частного самолёта Bombardier во Флориде
SHOT: Момент крушения самолёта Bombardier Challenger во Флориде попал на видео
13 февраля 2024, 04:39

Фото: iStock/porpeller

Telegram-канал SHOT выложил кадры видео, на котором запечатлено крушение частного самолёта Bombardier Challenger 604 в американском штате Флорида. Авиакатастрофа произошла в субботу, 10 февраля, но кадры момента крушения появились только сейчас.




Ранее «Радио 1» сообщало, что частный самолёт Bombardier Challenger 604 разбился недалеко от американского Неаполя в штате Флорида, упав прямо на трассу. ЧП произошло в округе Коллиер на трассе I-75.

Предварительно, у бизнес-джета отказали оба двигателя незадолго до посадки в аэропорту, поэтому экипаж принял решение попробовать сесть на автомагистраль, однако в итоге самолёт не смог дотянуть до ВПП и рухнул на трассу, при этом столкнувшись с автомобилем. Из пяти находившихся на борту погибли оба пилота, трое пассажиров выжили, но об их состоянии ничего не сообщается.

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#крушение
#самолет
#сша
#видео
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Число жертв отравления в бургерной Дальнереченска возросло до 51 человека
Роспотребнадзор: Уже 51 человек пострадал от отравления в бургерной в Приморье
13 февраля 2024, 04:12

Фото: iStock/Kate_Maleva

Число отравившихся в бургерной в приморском городе Дальнереченске выросло уже до 51 человека, сообщили РИА Новости в региональном управлении Роспотребнадзора.
«Количество обратившихся за медицинской помощью на сегодняшний день увеличилось. Заболевшим лицам проведено лабораторное обследование на выявление возбудителя <...> Сейчас предстоит установить предприятия, снабжавшие кафе в Дальнереченске продукцией, а также провести ещё ряд санитарно-эпидемиологических экспертиз», — отметили в санитарном ведомстве.

Причиной массового отравления в заведении «М-Бургер» стала кулинарная продукция собственного изготовления — соусы и наггетсы, в которых нашли сальмонеллу. Кроме того, были выявлены многочисленные нарушения, включая отсутствие документации и маркировки о дате изготовления и сроках реализации.

Напомним, что в приморском Дальнереченске с 5 по 10 февраля в больницу обратилось сразу двадцать два человека с признаками острого отравления. Об этом сообщила краевая прокуратура через свой Telegram-канал. Предварительное расследование позволило сделать вывод о том, что «причиной отравления могло стать употребление некачественной пищи в одном из заведений общественного питания».

Полученные материалы направлены в органы предварительного расследования для оценки возможности возбуждения уголовного дела по части 1 статьи 238 УК России (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Также было уведомлено управление Роспотребнадзора по Приморскому краю, а контроль за выяснением обстоятельств произошедшего усилен. В настоящее время деятельность бургерной приостановлена, эпидрасследование продолжается.

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#отравление
#роспотребнадзор
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Власти Венесуэлы обвинили США и Аргентину в краже самолёта
ТАСС: В Венесуэле заявляют, что Аргентина и США украли у страны Boeing 747-300
13 февраля 2024, 03:27

Фото: iStock/Oleksii_Liskonih

Правительство Венесуэлы обвинило США и Аргентину в похищении самолета Boeing 747-300 авиакомпании Aerocargos del Sur (Emtrasur). Об этом сообщает ТАСС.
По мнению венесуэльских властей, Вашингтон и Буэнос-Айрес «нарушили все правила, регулирующие гражданскую авиацию, а также коммерческие, гражданские и политические права». Теперь Каракас намерен в ответ принять решительные действия в соответствии с конституцией и международным правом.

Самолет был задержан в Аргентине в июне 2022 года по требованию США из-за опасений нарушения санкций. После проверки экипаж был отпущен, но самолет был арестован аргентинскими властями. В январе 2024 года аргентинский суд удовлетворил американский запрос о передаче самолёта, и 12 февраля последний был доставлен во Флориду.

В Венесуэле эту операцию сочли позорной и грабительской, заявив, что лайне р переправляли в США тайком, под видом военного рейса и с выключенной связью, чтобы обойти отсутствие разрешения на полет со стороны Международной организации гражданской авиации (ИКАО).

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#венесуэла
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