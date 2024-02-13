Мужчина случайно выстрелил в дочь из пневматического пистолета

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Житель Моздока в Северной Осетии случайно ранил свою 13-летнюю дочь пневматическим пистолетом. Об этом сообщает Телеграм-канал Mash Gor.
По данным канала, россиянин проверял ружье. Он хотел сделать выстрел в металлическое ведро, но потом стало понятно, что пуля попала в щеку ребенку. Девочка случайно оказалась рядом, и отец ее не заметил.
Пострадавшую отвезли в районную больницу, где достали пулю из щеки. Сейчас жизни школьница ничего не угрожает.
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Алина Юрчак