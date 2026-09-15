Мужчина случайно застрелил товарища во время охоты на медведя под Новосибирском

15 сентября 2026, 09:11

Фото: iStock/Maksim Safaniuk

В Болотнинском районе Новосибирской области 47-летний мужчина случайно застрелил своего 42-летнего товарища, приняв его за медведя во время охоты. Об этом сообщили в региональном управлении СК России.





Как сообщает Om1 Новосибирск, жители региона отправились на охоту 12 сентября, имея при себе соответствующую лицензию на добычу медведя. В какой-то момент один из них заметил движение в кустах и выстрелил из ружья. Однако оказалось, что в зарослях был не хищник, а второй охотник.





«В результате потерпевший получил травмы, несовместимые с жизнью, от которых скончался в больнице», — сообщили в ведомстве.