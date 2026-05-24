Мужчина совершил суицид в центре российского города

24 мая 2026, 16:03

Мужчина совершил самоубийство в центре Екатеринбурга, его тело нашли у гимназии

В Екатеринбурге в сквере на проспекте Ленина нашли тело мужчины около 45 лет. По предварительной информации, причиной смерти стало самоубийство, сообщает V1.ru. .





Инцидент произошёл в десяти метрах от гимназии № 9 — под навесом. Там установили шкаф для буккроссинга.



Очевидцы рассказали, что прибывшие медики накрыли тело чёрным пакетом и отгоняли любопытных прохожих. На соседних скамейках, по словам корреспондента, продолжали сидеть парочки и читающие книги пенсионерки.



В настоящее время на месте ожидают следственно-оперативную группу. Официальные комментарии полиции и Следственного комитета пока не поступали. Подробности выясняются.



