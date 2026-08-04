Мужчина спас крокодила и принес его полицейским
В индийском штате Бихар произошёл необычный случай: местный фермер Амит Кумар вместе с односельчанами обнаружил полутораметрового крокодила в рисовом поле. Об этом пишет Asianet Newsable.
Мужчины вышли на работу и среди посевов заметили хищника. Чтобы обезвредить рептилию, они связали ей морду верёвкой и приняли решение передать её в руки властей. Кумар, не раздумывая, взвалил крокодила на плечи и отправился в ближайший офис лесного департамента. Однако сотрудников на месте не оказалось, и фермер продолжил путь до полицейского участка в Бхимнагаре. Правоохранители крайне удивились, когда мужчина буквально принёс им живого хищника.
Видео, снятые очевидцами, мгновенно разлетелись в социальных сетях и вызвали широкий резонанс. Полиция вызвала лесников, которые осмотрели рептилию, признали её здоровой и выпустили в реку Коси.
Лесной инспектор Рави Ранджан отметил, что в сезон муссонов дикие животные нередко покидают свои привычные места обитания из-за подъёма уровня воды. Он призвал местных жителей не пытаться самостоятельно ловить хищников, а сразу же сообщать о таких случаях властям. При этом инспектор высоко оценил гуманный поступок сельчан, которые не стали убивать крокодила, а спасли ему жизнь.
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