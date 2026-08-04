Мужчина спас крокодила и принес его полицейским

04 августа 2026, 17:24

Мужчина спас крокодила в рисовом поле в Индии и принес его на плечах полиции

Фото: istockphoto/DianaLynne

В индийском штате Бихар произошёл необычный случай: местный фермер Амит Кумар вместе с односельчанами обнаружил полутораметрового крокодила в рисовом поле. Об этом пишет Asianet Newsable.