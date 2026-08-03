Женщина купалась в реке на рассвете, и ее растерзал крокодил
Трагический инцидент произошел в индийской деревне Дамдарпатан, округа Джаджпур, где местная жительница стала жертвой нападения рептилии. 46-летняя Сучритра Дас отправилась к берегу реки для совершения утреннего ритуала, когда на нее неожиданно напал крокодил, пишет Pragativadi.
По свидетельствам очевидцев, хищник схватил женщину и стремительно утащил ее под воду. Спасательные службы незамедлительно приступили к поисковым мероприятиям, однако до настоящего момента обнаружить тело погибшей не удалось. На месте происшествия нашли лишь личные вещи женщины: тапочки, мобильный телефон, фонарик и кусок мыла.
Отмечается, что деревня Дамдарпатан уже более недели остается в зоне подтопления из-за сильного наводнения, что могло спровоцировать миграцию диких животных ближе к человеческому жилью. Местные жители выражают обеспокоенность сложившейся ситуацией: они неоднократно обращались к властям с жалобами на участившиеся случаи появления хищников и просили организовать разъяснительные кампании о мерах предосторожности при контакте с крокодилами, однако их требования до сих пор остались без внимания.
Расследование обстоятельств происшествия продолжается. Власти призывают жителей прибрежных районов соблюдать повышенную осторожность и избегать купания в реках в утренние и вечерние часы, когда активность рептилий максимальна.
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