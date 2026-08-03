Женщина купалась в реке на рассвете, и ее растерзал крокодил

03 августа 2026, 20:57

Pragativadi: женщину убил крокодил во время купания в реке в Индии

Фото: istockphoto/DianaLynne

Трагический инцидент произошел в индийской деревне Дамдарпатан, округа Джаджпур, где местная жительница стала жертвой нападения рептилии. 46-летняя Сучритра Дас отправилась к берегу реки для совершения утреннего ритуала, когда на нее неожиданно напал крокодил, пишет Pragativadi.