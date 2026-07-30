Мужчина спасал беременную невесту и подставился под акулу
Американец дал акуле себя укусить для спасения беременной невесты
В американском штате Флорида 22-летний мужчина сознательно не стал сопротивляться акуле во время нападения, чтобы обеспечить безопасность своей беременной невесты. Об этом пишет TODAY.com.
Инцидент случился 25 июля на пляже Дейтона-Бич-Шорс. Джекори Хэй вместе с избранницей зашли в воду по пояс, когда внезапно почувствовал, как чья-то пасть вцепилась ему в ногу. По словам Хэя, хищница длиной около 1,2 метра прокусила ему левую ступню, после чего попыталась схватить за руку, но мужчина оттолкнул ее:
«Я сразу понял, что это акула, по тому, как она сжала челюсти. Но я больше беспокоился о том, чтобы вытащить невесту из воды», — добавил собеседник.Во время нападения он почти не двигался, позволяя акуле наносить повторные укусы, и оставался на месте, пока его невеста не выбралась на берег. Лишь убедившись, что она в безопасности, он начал самостоятельно покидать воду. Уже на суше Хэй осознал тяжесть полученных ран:
«Крови было очень много, она просто лилась из ноги», — резюмировал мужчина.Спасатели оказали ему первую помощь прямо на пляже, после чего пострадавшего госпитализировали. В больнице у него диагностировали повреждение связок и сухожилий левой стопы и голеностопа, потребовавшее хирургического вмешательства. Врачи оценивают срок восстановления примерно в три месяца. Хэй признался, что больше не рискнет заходить в океан и впредь планирует проводить отпуск в горах.