Мужчина спасал беременную невесту и подставился под акулу

30 июля 2026, 17:30

Американец дал акуле себя укусить для спасения беременной невесты

Фото: istockphoto/RamonCarretero

В американском штате Флорида 22-летний мужчина сознательно не стал сопротивляться акуле во время нападения, чтобы обеспечить безопасность своей беременной невесты. Об этом пишет TODAY.com.





Инцидент случился 25 июля на пляже Дейтона-Бич-Шорс. Джекори Хэй вместе с избранницей зашли в воду по пояс, когда внезапно почувствовал, как чья-то пасть вцепилась ему в ногу. По словам Хэя, хищница длиной около 1,2 метра прокусила ему левую ступню, после чего попыталась схватить за руку, но мужчина оттолкнул ее:





«Я сразу понял, что это акула, по тому, как она сжала челюсти. Но я больше беспокоился о том, чтобы вытащить невесту из воды», — добавил собеседник.

«Крови было очень много, она просто лилась из ноги», — резюмировал мужчина.